Via Belfiore: al momento non ci saranno interventi per rallentare il traffico

Via Belfiore, traversa di via Fiume Montone Abbandonato, nasce su un curvone come continuazione di via Codronchi. Dopodiché è una strada dritta, larga e praticamente a senso unico. Ma con diversi attraversamenti pedonali e un brevissimo tratto, fra via Pazzi e via Piemonte, a doppio senso di marcia. Per conformazione è quindi la classica strada sulla quale a molti conducenti viene quasi naturale esagerare con l’acceleratore. Nonostante, proprio in prossimità di via Pazzi, siano presenti segnaletiche per evidenziare la pericolosità dell’incrocio: c’è un cartello per limitare la velocità a 30 Km/h, scarsamente rispettato, e bande ottiche di rallentamento sull’asfalto.