“La situazione di via Baiona continua a destare forte preoccupazione tra residenti e automobilisti. In particolare, in prossimità del distributore Ego, la carreggiata risulta da tempo perennemente sporca di fango e detriti, con evidenti rischi per la sicurezza della circolazione.

A denunciare il problema è la capogruppo de La Pigna – Città, Forese, Lidi, Veronica Verlicchi, che ha presentato un question time per chiedere chiarimenti e un intervento urgente da parte dell’Amministrazione comunale.

«Diversi cittadini ci hanno segnalato una situazione di degrado che si protrae da settimane – afferma Verlicchi – nonostante le segnalazioni effettuate attraverso l’app comunale e le comunicazioni alla Polizia Locale e al Servizio Strade. Ad oggi, però, non risulta alcun intervento di pulizia della sede stradale».

La consigliera sottolinea come il problema non sia isolato, ma si inserisca in un quadro più ampio di criticità storiche che interessano via Baiona, una delle principali direttrici di collegamento tra la città e l’area portuale.

«Via Baiona presenta da anni problemi strutturali e di sicurezza della circolazione. Proprio per questo, già nel 2018, La Pigna aveva presentato un progetto di riqualificazione complessiva della strada, finalizzato a migliorarne sicurezza e funzionalità. Un progetto che, purtroppo, è stato completamente ignorato dalle amministrazioni comunali che si sono succedute».

Con l’atto presentato in Consiglio comunale, La Pigna chiede all’Amministrazione di chiarire se siano stati effettuati sopralluoghi, per quale motivo non si sia ancora intervenuti e quali siano i tempi previsti per la pulizia della carreggiata. Inoltre, si sollecita il Comune a verificare eventuali responsabilità per la presenza di fango sulla strada e a valutare il recupero delle spese a carico dei soggetti responsabili.

«Non è accettabile – conclude Verlicchi – che una strada così importante versi in queste condizioni senza interventi tempestivi. Occorre agire subito per ripristinare la sicurezza e, allo stesso tempo, riprendere in mano un progetto di riqualificazione complessiva di via Baiona, che la nostra lista civica aveva già messo sul tavolo otto anni fa».”