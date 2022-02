Via Baiona, l’assessore Del Conte conferma i ritardi: “Problemi legati alle maree” | VIDEO

Lavori rallentati a causa delle alte maree. L’assessore ai lavori pubblici Federica Del Conte ha confermato nella seduta del consiglio comunale le problematiche relative ai cantieri sui ponti di via Baiona già espresse nei giorni scorsi dalla ditta che si sta occupando dei lavori. In realtà, per quanto riguarda il ponte più vicino a Porto Corsini, i principali lavori sarebbero anche ultimati e il manufatto potrebbe aprire entro breve. I problemi maggiori riguardano l’altro ponte, dove appunto è stato confermato che l’acqua alta rende pericoloso lavorare e potrebbero essere necessari ulteriori giorni rispetto al tempo stimato in fase di progettazione.