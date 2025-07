Via Baiona: con la pioggia aumentano il degrado dell’asfalto e i disagi

Via Baiona, la controstrada a servizio dei terminal, con un asfalto già profondamente degradato, oggi è apparsa ad automobilisti e camionisti in transito in condizioni ancora peggiori dopo la pioggia delle scorse ore.

Pubblichiamo un video inviato in redazione da un utente: la strada presenta crepe, buche, asfalto degradato in più punti. Nel tratto centrale della strada, quando nel video due mezzi si incrociano, è possibile notare un profondo avvallamento, sempre nel video trasformato in una pozza d’acqua, che costringe i veicoli in transito a rallentare per evitare danni.