Via Baiona: asfalto in pessime condizioni, pericoli alla viabilità

Problema sicurezza in via Baiona: troppi mezzi pesanti scelgono di transitare sulla strada che collega Ravenna a Porto Corsini, nonostante sia vietato. Tutto deriva però dal pessimo stato della controstrada a servizio delle varie imprese del porto, la strada che dovrebbero percorrere i camion. Una strada costellata di buche, lungo la quale gli autisti sono costretti a compiere slalom per non danneggiare i veicoli o non compromettere il carico. Il alternativa sono costretti a procedere quasi a passo d’uomo in più punti. Così, per evitare pericoli e disagi, molti conducenti preferiscono transitare dalla strada riservata alle auto, causando però a loro volta problemi di sicurezza alla viabilità.