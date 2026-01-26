Nei mesi scorsi il Consigliere regionale FDI Alberto Ferrero, insieme al Gruppo consigliare FDI di Ravenna e alla Referente del Forese FDI del Comune di Ravenna Giovanna Fabbri, avevano segnalato lo stato critico di alcune strade del territorio, con particolare attenzione a via Argine Destro Montone.
A seguito di tali segnalazioni era stata presentata un’interrogazione, alla quale l’Amministrazione aveva risposto affermando che la situazione risultava “costantemente monitorata”.
A distanza di mesi, però, la situazione viene segnalata in peggioramento. Sottolinea la Referente del Forese FDI del Comune di Ravenna Giovanna Fabbri:
«Da mesi assistiamo a un progressivo peggioramento delle condizioni della via, in particolare nel tratto che incrocia via Godo. La situazione è sotto gli occhi di tutti e non può più essere ignorata.
Particolare preoccupazione desta il fatto che il cedimento riguardi la base del ponte che collega via argine destro montone con via argine sinistro montone, dove il cemento risulta gravemente danneggiato, con il concreto rischio di compromettere anche i tubi presenti nella struttura.
Il cemento rotto alla base del ponte potrebbe causare danni ancora più gravi, arrivando a coinvolgere i sottoservizi presenti», evidenzia Fabbri.
Sulla vicenda interviene il Consigliere regionale FDI Alberto Ferrero:
«È necessario sapere con precisione quando e come si intende intervenire. Parliamo di una situazione che rappresenta un rischio reale per la sicurezza dei cittadini.
«Non è più accettabile limitarsi a parlare di monitoraggi: servono interventi concreti e tempestivi per garantire la sicurezza di chi percorre quotidianamente queste strade».
Fratelli d’Italia chiede tempistiche certe sugli interventi da effettuare, sottolineando come il degrado attuale sia particolarmente pericoloso, considerando che via Godo è una strada molto trafficata.»
«La domanda resta aperta: quanto ancora si dovrà attendere e quali rischi si dovranno correre prima di un intervento concreto e risolutivo?»