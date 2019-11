Nella notte dell’1 ottobre i crolli all’interno di un capannone in Darsena portarono alla chiusura di via Antico Squero. Chiusura che tutt’oggi permane e sulla quale il consigliere comunale di Forza Italia, Alberto Ancarani, capogruppo, ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale per conoscere i tempi della riapertura.

Il testo dell’interrogazione:

“Premesso che:

In data I° Ottobre 2019 il Comune di Ravenna ha dovuto chiudere un tratto di via Antico Squero a causa dell’invasione della sede stradale di macerie provenienti da una prospiciente proprietà privata;

Rilevato che:

La legge vigente prevede che in caso di proprietari che non curino gli immobili in loro possesso intervenga l’ente pubblico per la messa in sicurezza rivalendosi successivamente su di essi;

Sottolineato che:

La chiusura del tratto di strada in questione crea danni ai cittadini e aumenta il traffico in un’altra intersezione, congestionandola;

Rilevato che:

Alla data di discussione di questo Question time saranno ormai passati due mesi dalla data della chiusura;

Si interroga la S.V. per sapere: