Via Antica Zecca: comitato elettorale del candidato sindaco Barattoni. “L’anagrafe torna in centro”

Il candidato sindaco di centrosinistra Alessandro Barattoni ha presentato questa mattina il suo comitato elettorale in via Antica Zecca, 33 in vista delle elezioni comunali del 25-25 maggio. Il candidato del PD, sostenuto anche da Pri, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Ama Ravenna e Progetto Ravenna ha annunciato anche alcuni progetti per il centro storico: migliore gestione di traffico e commercio tra via Diaz e via Mariani, ritorno dell’ufficio anagrafe in centro storico e degli uffici di alcune aziende partecipate dal comune