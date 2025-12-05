L’area comunale tra via Aniene e via Rubicone, oggi quasi priva di attrezzature e con pochi elementi di arredo ormai deteriorati, torna al centro dell’attenzione grazie a una petizione promossa da residenti e frequentatori della zona. La richiesta, indirizzata al sindaco, verrà discussa giovedì 11 dicembre, alle ore 15.30, dalla commissione consiliare n. 6 “Tutela dell’Ambiente e del Verde pubblico”.

I firmatari propongono di trasformare quello che oggi è uno spazio «vuoto e poco accogliente» in una vera area giochi attrezzata, a beneficio dei bambini che frequentano la scuola primaria Garibaldi e la scuola dell’infanzia Freccia Azzurra, situate proprio ai lati dell’area.

Il gruppo Lista per Ravenna, con il capogruppo Alvaro Ancisi, esprime gratitudine ai cittadini per l’iniziativa, ricordando che lo spazio era già stato segnalato come trascurato e desolato, pur essendo definito ufficialmente “area giochi” dal cartello comunale presente sul posto. Il cartello riporta le norme di comportamento, ma l’assenza di pittogrammi e la mancata manutenzione rendono poco chiaro e poco fruibile l’utilizzo dell’area, che di fatto viene spesso usata come zona cani, nonostante il divieto.

Tra le criticità evidenziate:

panchine usurate e insufficienti;

recinzione danneggiata;

mancanza totale di giochi per l’infanzia;

assenza di una fontanella e di un arredo adeguato.

La petizione chiede al Comune di intervenire installando giochi per bambini di età diverse, integrando l’area con nuove panchine, e prevedendo una fontana d’acqua per migliorare comfort e fruibilità.

Ancisi auspica che la proposta venga accolta non solo dai consiglieri — che la discuteranno in sede istituzionale — ma soprattutto dalla Giunta Barattoni, chiamata a tradurre rapidamente la richiesta in interventi concreti. Il capogruppo suggerisce anche di valutare l’assegnazione di un nuovo nome all’area, in coerenza con la sua futura destinazione, tramite la commissione comunale per la Toponomastica.