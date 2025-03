Stessa dinamica di un mese fà sulla Dismano a 200 metri, questa notte verso le ore 2:20 lungo la via 56 Martiri all’altezza del civico 125, una Kia condotta da una donna ha sbandato ed ha colpito due auto in sosta, una Ford lateralmente ed una Citroen C3 quasi frontalmente per poi ribaltarsi sul manto stradale finendo cosi la folle corsa. La conducente soccorsa dagli operatori del 118 non è grave. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi. La strada è stata chiusa al traffico.