Partirà a breve il corso di Vetrinistica e Visual merchandiser organizzato da Iscom E.R. Ravenna, in collaborazione con Confcommercio Ravenna.

Il corso, della durata di 16 ore ed è gratuito per i dipendenti di aziende che versano il contributo a EBT (Ente Bilaterale Terziario) della provincia di Ravenna.

Questo corso è dedicato a tutti coloro che vogliono entrare nel mondo del Visual Merchandising e del coordinamento dell’immagine dei negozi, in modo semplice ed immediato. Si tratta non solo del ruolo professionale legato alla realizzazione dell’immagine di un punto vendita, ma anche la fondamentale necessità di creare la giusta simbiosi tra l’esterno e l’interno di un negozio. Coordinare l’immagine significa infatti trovare l’equilibrio degli elementi a disposizione per ottenere un risultato che porti il prodotto ad essere vendibile.

Sede del corso le aule didattiche ISCOM E.R in Via Oriani, 14 a Ravenna.

Le iscrizioni sono aperte fino al 12 aprile 2023.