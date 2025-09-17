Nella seduta di ieri, martedì 16 settembre, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno “Vetrine sfitte in centro storico: promulgare un regolamento per il decoro e il recupero di immagine del commercio in centro”, presentato da Alberto Ancarani (Forza Italia), modificato in corso di seduta e sottoscritto anche da Chiara Francesconi (Progetto Ravenna), Luca Cortesi (Pd), Andrea Vasi (Pri), Igor Gallonetto (Movimento 5 Stelle), Nicola Staloni (Alleanza verdi sinistra), Nicola Grandi (Fratelli d’Italia), Alvaro Ancisi (Ancisi – Lista per Ravenna), Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna-Lega-Popolo della famiglia) Daniele Perini (Ama Ravenna).

Sono intervenuti nel dibattito: Alberto Ancarani (Forza Italia) e Andrea Vasi (Pri).