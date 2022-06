“Personale in difficoltà a causa di carichi di lavoro eccessivi. Palesi criticità con ricadute negative sui servizi ai cittadini. Manca un piano organico per la futura sanità regionale: rigettiamo ampliamenti della quota di sanità gestita privatamente” Le segreterie UIL FPL di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini in mattinata hanno dichiarato lo stato di agitazione nei confronti dell’azienda AUSL della Romagna aderendo e condividendo appieno le ragioni della vertenza regionale sulla sanità lanciata nei giorni scorsi dal segretario della Uil Emilia Romagna e Bologna Giuliano Zignani. Negli ultimi mesi infatti si osservano palesi criticità nella gestione del Servizio sanitario regionale, con possibili ricadute negative nei confronti dei servizi offerti alle collettività locali, a partire dall’evidente aumento dei tempi di attesa per prestazioni specialistiche e interventi chirurgici.

La UIL FPL ritiene necessario valorizzare le risorse umane al fine di ottenere il miglior risultato in termini di applicazione dei diritti contrattuali e dei bisogni dei cittadini anche attraverso politiche di assunzione. Situazione che, allo stato attuale, fa sì che nonostante i continui proclami della Regione, nell’ambito dell’AUSL della Romagna il personale continui a surrogare con il proprio lavoro le carenze di programmazione della Regione e della stessa Azienda; Perché dichiarare ora uno stato di agitazione? Da mesi registriamo una crescente e diffusa difficoltà nella gestione del personale ancora legata a logiche prettamente emergenziali che difficilmente possono essere considerate condivisibili. Uno stato di cose che ha dirette ricadute sulle migliaia di dipendenti dell’azienda ed i relativi servizi. Tra le varie situazioni vi è certamente una diffusa criticità legata alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro rispetto ad un corretto utilizzo di istituti come le ferie che diventano sempre più incerte per tanti dipendenti.