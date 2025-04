Prosegue il ciclo di incontri dei candidati del PRI alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio con le imprese ravennati. Dopo la prima tappa ieri alla F.lli Righini, i candidati Edera hanno visitato questa mattina l’impresa Rosetti Marino S.p.A. e incontrato il presidente Stefano Silvestroni.

Giannantonio Mingozzi, capolista dell’Edera per il Comune di Ravenna, e la candidata Valeria Masperi si sono complimentati con dirigenti e dipendenti della “Rosetti” per gli ottimi risultati conseguiti in tutto il mondo in questi ultimi anni, nonché per i cento anni di attività che si celebrano proprio nel 2025.

«Il processo avviato con ottimi risultati che vede la Rosetti impegnata in particolare sulle rinnovabili e sulla produzione di energia pulita, curando il settore gas e manifatturiero, è una testimonianza di coraggio imprenditoriale e di nuovi investimenti che fa onore a Ravenna e alla propria tradizione industriale e dell’energia», hanno sottolineato Mingozzi e Masperi. I due, inoltre, si sono raccomandati di mantenere aperta l’opportunità di avvalersi del gas e delle risorse dell’Adriatico da sempre sostenuta dal PRI.

Il presidente Silvestroni, oggi anche presidente del Roca, ha concordato con gran parte delle proposte repubblicane in materia di energia. Poi, a conclusione dell’incontro, ha ricordato: «Proprio nei giorni scorsi la Rosetti si è aggiudicata un importante contratto per un’opera da realizzare in Italia e destinata al Regno Unito, la prima commessa per catturare la Co2 dalle attività industriali e reimmetterla nei giacimenti esausti. Per questo è molto importante la collaborazione con l’Università, che a Ravenna ha fatto progressi notevoli in raccordo con le imprese».