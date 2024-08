Ecco un’altra tappa di avvicinamento al MEI 2024 di Faenza. Torna Il Meeting Music Contest 2024 e raggiunge una nuova pietra miliare con la selezione dei cinque finalisti. Dopo aver chiuso le iscrizioni con un record di 210 artisti partecipanti, il contest musicale, frutto della collaborazione tra il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza e il Meeting di Rimini e, è lieto di annunciare che nella serata del 24 agosto in Fiera a Rimini si sfideranno questi cinque artisti con i rispettivi brani.

GEA – M-Ama

IRENE RUGIERO – Tao Caos

LUCA FOL – Vivi Con Garbo

SAMUELA – Mostro

SONOALASKA – Dopo Di Me

«C’è grande soddisfazione», ha dichiarato Giordano Sangiorgi, direttore artistico con Otello Cenci e patron del MEI, «per l’enorme partecipazione al contest. Il MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) riscontra un notevole interesse per tutte le sue proposte, come la nuova orchestra Santa Balera e tante altre progettualità che stanno raccogliendo grandi consensi, anche in questo caso con una particolare attenzione delle giovani generazioni. Sono oltre 210 i partecipanti, con cinque finalisti che rappresentano il nuovo modo di fare musica, pensando anche alle nuove generazioni cantautorali».

Otello Cenci, direttore artistico del Meeting Music Contest con Giordano Sangiorgi, così esprime la sua soddisfazione: « È un’edizione del contest veramente eccezionale! Il numero di partecipanti è straordinario e, dopo l’ascolto, possiamo dire che anche la qualità dei brani è molto alta. Il 24 agosto, per i giurati e il pubblico che verrà ad ascoltare i 5 finalisti al Meeting di Rimini, sarà veramente una bellissima serata».

Quest’anno, i partecipanti si sono misurati sul tema del Meeting: “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?” tratto da una frase del romanziere americano Cormac McCarthy, presentando brani inediti.

Le esibizioni finali saranno arricchite dalla presenza di ospiti prestigiosi: Filippo Graziani, cantautore e figlio del celebre Ivan Graziani, che celebrerà anche al MEI il nuovo album dedicato al padre, e Francesco Arpino, produttore e musicista. La loro partecipazione offrirà un valore aggiunto al Contest, garantendo un’esperienza formativa e stimolante per tutti i partecipanti.

Alle ore 18 nella stessa giornata il cantautore Filippo Graziani incontrera’ il pubblico del Meeting di Rimini e gli artisti e le band presenti alla finale del Meeting Music Contest per un confronto sui temi legati alle proposte legate alle musiche attuali e alle eredita’ ricevute dai padri del pop, rock, folk e canzone d’autore.

Il Meeting Music Contest è nato nel 2021 dalla sinergia tra il Meeting per l’amicizia fra i popoli, il più grande evento estivo culturale e giovanile europeo, e il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, la piattaforma di scouting nazionale più importante della scena discografica indipendente italiana, con la partnership di Radio Bruno. La competizione si rivolge ad artisti emergenti tra i 14 e i 40 anni, offrendo loro l’opportunità di esprimere e condividere la loro creatività attraverso la musica.

Per quanto riguarda i premi, il vincitore del contest si esibirà al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti 2024, che si terrà dal 4 al 6 ottobre a Faenza, la sera del 5 ottobre in Piazza del Popolo a Faenza insieme a Filippo Graziani che sara’ ospite del MEI di Faenza per celebrare il Padre Ivan Graziani. Inoltre, riceverà la registrazione del proprio singolo presso il Lotostudio 2.0 di Ravenna, la stampa di CD a cura di MEI e AMG Disk, distribuzione digitale tramite MEIDigital / Indies Digital MEI, e la promozione tramite l’ufficio stampa L’Altoparlante e sui social del MEI.