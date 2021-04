Versalis, cambia il destino di Marghera: importanti novità anche per Ravenna

Novità sul futuro dell’impianto di Versalis a Ravenna. Il 9 aprile scorso si è tenuto un incontro fra i sindacati e gli stessi vertici di Versalis che sembra aver cambiato il destino dello stabilimento di Marghera e di conseguenza il destino di Ravenna. In sostanza, Marghera non dovrebbe più chiudere nel 2022 come inizialmente paventato. Cosa questo voglia dire per la realtà ravennate lo ha spiegato l’assessore Massimo Cameliani in consiglio comunale, dove i consiglieri Mariella Mantovani, per Articolo 1, e Michele Distaso, per sinistra per Ravenna, avevano presentato un question time dedicato alla vicenda.