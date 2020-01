Verrà liberata la trigone presa a bastonate a Casal Borsetti l’estate scorsa

È giunta l’ora per la trigone Sole di ritornare alla sua vita selvatica, dopo che nel pomeriggio di lunedì 26 agosto scorso, era stata presa a bastonate da un passante sulla spiaggia di Casal Borsetti. I colpi inferti le avevano procurato la perdita di un occhio e lesioni alla cavità cranica. Il Cestha, Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, fin dal recupero dell’animale marino si era fatto carico delle cure della trigone viola, dopo che alcuni bagnanti erano riusciti a far allontanare il suo aggressore, un uomo armato di bastone, facendo così scattare l’allarme in quel caldo pomeriggio.

Il 4 gennaio alle ore 14.30 la motonave Elisa partirà dal porto pescherecci di Marina di Ravenna per arrivare in mare aperto dove la femmina di trigone viola verrà restituita al suo habitat. I posti per partecipare all’evento della liberazione di Sole sono limitati e a chi prenderà parte al rilascio in mare dell’animale sarà richiesto un contributo, utile per il centro ricerche Cestha a coprire parzialmente le spese sostenute per la cura e la riabilitazione della trigone Sole.