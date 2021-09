Nel primo provvedimento della Giunta Verlicchi, quello relativo alla taglio delle imposte comunali, sarà inclusa anche un deciso cambio della gestione dei parcheggi.

Per favorire l’accesso al centro storico e contribuire al suo rilancio, saranno sostituite le strisce blu,con strisce bianche, ovvero la sosta gratuita, e rilascio del tagliando da parte del parco metro, per compravate il diritto alla gratuità.

Il taglio delle tariffe dei parcheggi del 15 % consenteun notevole risparmio per noi ravennati.

Garantendo una adeguata rotazione dell’utilizzo dei parcheggi a sosta gratuita e incentivando la fruibilità con il taglio del 15% di quelli a pagamento, si permette un accesso più agevole dei ravennati al nostro centro storico.

Il salotto della nostra città, é oggi fortemente in crisi. Una condizione che intendiamo ribaltare sostenendo le attività economiche presenti, quelle di nuova costituzione e realizzando eventi di grande richiamo.

E ancora in tema di parcheggi, intendiamo istituire la gratuità delle prime 3 ore di sosta nell’area dell’Ospedale Santa Maria delle Croci.

I ravennati che si recano in Ospedale per visite, terapie ed esami e che già pagano il ticket non devono aggiungere altri costi per curare la propria salute ed essere trattati come se fossero lì per svago e non per bisogno.

Compresi quelli che provengono dal Forese e dai Lidi che non possono contare su servizi specialistici ed esami nelle Casa della Salute ove esistono.

Più fruibilità dei parcheggi e meno costo per i ravennati: uno degli interventi necessari per rilanciare il nostro territorio.