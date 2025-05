“La Pigna, oltre ad essere l’unica realtà veramente civica in corsa per queste elezioni amministrative e a presentare un valido programma elettorale per la crescita e lo sviluppo di Ravenna, annuncia la squadra di governo destinata ad amministrare il Comune.

Nella logica di trasparenza che contraddistingue da sempre l’attività de La Pigna, riteniamo doveroso rendere pubblici i nomi che comporranno la futura Giunta Verlicchi. Crediamo fermamente che i Ravennati abbiano il diritto di conoscere in anticipo chi andrà a formare la squadra di governo del nostro Comune, evitando così le amare sorprese post-voto a cui il Partito Democratico ci ha abituati.

Sono stati precedentemente annunciati Stefano Recine (sport e giovani), Bartolomeo Schioppa (Polizia Locale, Sicurezza, decoro urbano, viabilità), Annamaria Bava (attività economiche), Gabriele Zoli (Forese, Lidi e agricoltura) oltre al Prof. Riccardo Puglisi nel ruolo di Direttore Generale.

A questi nomi autorevoli e competenti si aggiungono figure con le medesime qualità: Emily Tassinari, fisioterapista e figura di spicco nella protesta per la prolungata chiusura del ponte di Grattacoppa, che assumerà la delega a sanità, politiche sociali e famiglia; Maurizio Pacilo verde pubblico, tutela ambientale e igiene ambientale; Giuliano Lelli Mami al bilancio e, in qualità di delegati del Sindaco, Terzino Giorgini (turismo) e Ramiro Recine (centro storico).

Veronica Verlicchi in qualità di Sindaco tratterrà le deleghe al Protezione del territorio, protezioni civile, Porto e Regione Romagna.

Le altre deleghe saranno oggetto di confronto con gli eventuali alleati al ballottaggio.

Una squadra composta da persone esperte, di comprovata capacità e di grande concretezza che La Pigna mette con fiducia a disposizione di Ravenna e dei suoi cittadini”