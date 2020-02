Attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice. Veronica Pivetti è una delle personalità femminili più eclettiche e amate dal pubblico degli ultimi anni. Sarà al Mercato Coperto di Ravenna oggi alle 18, per presentare il suo ultimo romanzo: “Per sole donne” (Mondadori).

E’ il primo di una serie di incontri con gli autori in programma al primo piano del Mercato di Piazza Andrea Costa, riaperto il 5 dicembre scorso come spazio innovativo dove fare la spesa quotidiana, mangiare, scoprire le eccellenze del territorio, incontrarsi e assistere ad eventi culturali. L’incontro, in collaborazione con librerie.coop, sarà introdotto dal giornalista e scrittore Marco Viroli e si concluderà con la firma delle copie del libro da parte dell’autrice.

Il romanzo di Veronica Pivetti mette in scena cinque donne diversissime tra loro ma accomunate da due cose: una visione ormai disincantata della vita e, al tempo stesso, una gran voglia di viverla a pieno. Anche a dispetto dell’età che avanza. Si ride molto, alle loro spalle e a quelle dei loro partner, talmente goffi da suscitare tenerezza. Mentre loro si confidano, tra cene piene di confessioni erotiche e battute al vetriolo, tra incontri fugaci nei posti più impensabili e whatsapp infuocati, ai lettori è concesso di ridere, ridere tanto. Ma anche di riflettere sull’eterna conflittualità dei rapporti tra i sessi e sull’inossidabile valore dell’amicizia. Un’avvertenza: astenersi puritani e persone sensibili. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Veronica Pivetti, classe 1965, è attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica. È conosciuta dal grande pubblico per il film di Verdone Viaggi di nozze, la conduzione insieme a Raimondo Vianello ed Eva Herzigova del Festival di Sanremo e molte fiction di successo, fra cui “Commesse”, “Il maresciallo Rocca”, “Provaci ancora Prof!” e “La ladra”. Da gennaio, per il quarto anno, conduce la trasmissione “Amore Criminale” su Rai Tre. Con Mondadori ha pubblicato “Ho smesso di piangere” (2012).

A febbraio, salirà sul palco del Mercato Coperto di Ravenna anche Laura Gramuglia, autrice e conduttrice di Radio Capital, che il 20 febbraio presenterà “Rocket girls. Storie di ragazze che hanno alzato la voce”, un viaggio nel rock attraverso le donne che ne sono state protagoniste.