“Siamo fermamente convinti che per rivitalizzare il nostro centro storico siano necessarie iniziative politco-amministrative che passino anche attraverso il sostegno dei negozi di prossimità, la semplificazione burocratica e la programmazione di eventi di qualità, non l’ennesimo regolamento questa volta mirato ad ornare i tanti – troppi – negozi sfitti come qualcuno sta proponendo in questi giorni. Ciò che l’amministrazione dovrebbe fare, in sinergia con le associazioni di categoria, è prevenire il fenomeno dell’abbandono del centro storico da parte delle attività commerciali. In quest’ottica, durante le recenti elezioni amministrative, la lista civica La Pigna ha presentato un pacchetto di proposte concrete e innovative per il rilancio del centro storico di Ravenna, con l’obiettivo di combattere lo spopolamento, l’abbandono delle attività commerciali e la crescente difficoltà di fruizione per cittadini e turisti.

​Le proposte, frutto di un attento ascolto delle esigenze dei commercianti, dei residenti e delle associazioni di categoria, si basano su due pilastri fondamentali: la riduzione della pressione fiscale e la creazione di nuove infrastrutture a servizio del centro.

​1. Rilancio commerciale e riduzione della pressione fiscale

​La proposta principale de La Pigna riguarda una significativa riduzione dell’IMU (Imposta Municipale Unica) di competenza comunale per i proprietari di immobili commerciali che decidono di rivedere al ribasso il canone di locazione. L’obiettivo è duplice:

• ​Sostenere i commercianti: Un canone d’affitto più equo permetterebbe alle attività esistenti di avere un respiro economico maggiore e incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, contribuendo a riempire i tanti fondi commerciali sfitti.

• ​Incentivare i proprietari: L’aliquota IMU ridotta agirebbe come un incentivo tangibile per i proprietari, spingendoli a collaborare attivamente al rilancio del tessuto commerciale del centro storico.

​Oltre a questa misura, La Pigna ha proposto anche la semplificazione delle procedure burocratiche per l’apertura di nuove attività e la creazione di un fondo comunale per il sostegno alle microimprese e ai negozi di vicinato.

​2. Accessibilità e nuovi parcheggi

​La Pigna ha individuato nella carenza di parcheggi uno dei principali ostacoli alla piena fruibilità del centro storico. Per questo motivo, il programma elettorale prevedeva:

• ​Realizzazione di nuovi parcheggi: L’amministrazione comunale dovrebbe provvedere alla realizzazione di nuovi parcheggi a servizio del centro storico, studiando soluzioni innovative che non impattino sull’architettura e sul pregio della città, come l’utilizzo di aree dismesse o la creazione di strutture multipiano interrate o semi-interrate.

• ​Potenziamento dei parcheggi di cintura: Un’altra proposta riguarda il potenziamento dei parcheggi già esistenti in prossimità del centro, collegandoli in modo efficiente con un sistema di navette elettriche e gratuite che consentano a residenti e visitatori di raggiungere facilmente le aree pedonali.

• ​Tariffe agevolate: La Pigna ha proposto una revisione delle tariffe dei parcheggi del centro, introducendo fasce orarie agevolate per i residenti e abbonamenti a prezzi contenuti per i commercianti.

​Il centro storico di Ravenna è il cuore pulsante della nostra comunità, il luogo dove si incontrano storia, cultura e vita sociale. Le nostre proposte nascono dalla convinzione che per rivitalizzare il centro non bastano le parole, ma servono azioni concrete. Ridurre le tasse per chi investe nel centro e creare nuovi parcheggi non sono solo misure economiche, ma rappresentano un segnale forte di attenzione e di volontà di restituire a Ravenna il suo splendore.”

Veronica Verlicchi- Raniro Recine

Lista civica La Pigna