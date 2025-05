“La precaria situazione di via Marabina, vitale collegamento tra Ravenna e Lido di Dante, rappresenta oggi un grave pericolo, come testimoniano i numerosi incidenti già verificatisi”.

Lo dichiara Veronica Verlicchi, candidata sindaco per la lista La Pigna.

“Parallelamente, la costruzione di un nuovo ponte tra Lido Adriano e Lido di Dante costituisce una priorità improrogabile per la nostra amministrazione. L’attuale strada, caratterizzata da una carreggiata ristretta, è quotidianamente percorsa da autobus e mezzi pesanti.

È inaccettabile che questi interventi, promessi e riproposti per decenni dalle amministrazioni PD, PRI e dai partiti di maggioranza, non abbiano mai trovato concreta realizzazione”.

Gli interventi secondo Verlicchi sono necessari anche in considerazione delle nuove urbanizzazioni previste sul territorio: “La recente lottizzazione, che prevede la costruzione di nuovi immobili residenziali e di un campeggio, comporterà un significativo aumento del traffico su via Marabina, già oggi in condizioni critiche: manto stradale dissestato in più punti, carreggiata angusta e curve pericolose.

Un numero crescente di turisti e residenti si aggiungerà a coloro che attualmente utilizzano il ponte Bailey, una struttura a singola corsia che impone un transito a senso unico alternato. Questo ponte, concepito negli anni ’80 come soluzione temporanea, è divenuto di fatto definitivo a causa della negligenza delle passate Giunte PD”.

“Riteniamo indispensabile un intervento radicale su via Marabina, prevedendo un allargamento della carreggiata e la realizzazione di aree di sosta sicure per gli utenti. È fondamentale garantire la sicurezza di tutti coloro che la percorrono, siano essi residenti o turisti.

Lido di Dante è stata storicamente trascurata dalle Giunte PD. Noi crediamo fermamente che ogni località del nostro territorio debba ricevere la giusta attenzione al fine di risolvere le criticità esistenti”.