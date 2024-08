La lista civica la Pigna si dice pronta per sostenere un progetto comune di centro destra in vista alle elezioni amministrative del 2025. Dopo la candidatura di De Pascale in Regione, a Ravenna si voterà per un nuovo sindaco. Mentre il Pd ha già espresso Alessandro Barattoni come candidato, il centro destra è ancora in trattativa. Tra i temi centrali per La Pigna ci sono la sicurezza urbana e stradale, la cura del territorio e il rilancio economico della città.