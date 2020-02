Alla lista civica La Pigna, in data 3 febbraio, è pervenuta una segnalazione circa il rifiuto di un autista di un mezzo bus di Start Romagna di azionare l’elevatore così da impedire a un utente con notevoli difficoltà motorie di salire a bordo. L’episodio non è isolato e il più delle volte avviene in tratte dirette verso i lidi. La situazione verrà portata in consiglio comunale l’11 febbraio.