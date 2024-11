Verlicchi (La Pigna): “Nuova bordata di de Pascale, 34 Milioni di euro tolti dal capitolo investimenti sul territorio”

“Questa è l’ultima bordata sferzata dal sindaco assenteista Miche de Pascale a danno dei Ravennati ed in particolare di quelli residenti nei nostri Lidi e nel nostro Forese.

Solo l’anno scorso, sindaco e giunta si vantavano di avere elaborato un piano che prevedeva 90 Milioni di euro di investimenti: un “boutade” propagandistica come dimostrano i dati di oggi. Le solite promesse mai mantenute, che de Pascale dispensa a raffica a noi Ravennati da quando è diventato malauguratamente sindaco di questa città e che ora vuole dispensare a tutta la regione.

Il metodo è semplice per quanto machiavellico: si gira il territorio comunale promettendo di inserire ogni richiesta dei cittadini nel piano investimenti, così da accontentarli e magari strappare qualche voto.

Gli interventi promessi vengono inseriti nel piano investimenti ma poi non vengono finanziati, ovvero non vengono messi a disposizione i soldi necessari per realizzarli veramente. Ed è a questo punto che si ferma tutto e sindaco e/o assessori cominciano a trovare scusa, addossando la responsabilità ad altri e/o a cause esterne.

Ed è proprio questo che de Pascale e il suo assessore ai lavori pubblici Federica Del Conte, hanno fatto in tutti questi anni; presentano piani di investimento gonfiati da numeri esorbitanti per fa credere che si interessano al nostro territorio. E poi li lasciano a macerare per anni e talvolta anche decenni.