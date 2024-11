“Ieri sera, nel reparto cardiologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna gestito da Ausl Romagna si è verificato una rottura di una conduttura incassata nel soffitto che ha comportato una vera e propria intensa pioggia che cadeva sul pavimento.

Per impedire che la pioggia d’acqua allagasse il pavimento e si espandesse in altre zone del reparto di cardiologia sono stati posizionati dal personale in servizio ben 15 bidoni in quanto la rottura della conduttura ha provocato un forte gettito d’acqua.

Dopo la rottura della conduttura dei nuovi uffici comunali anch’essa posizionata nel soffitto di giovedì scorso a soli 2 anni dal termine della loro costruzione ora si è verificata la stessa situazione nella struttura ospedaliera.

Queste rotture pongono immediatamente un problema serio relativo alla tenuta degli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nella nuova palazzina degli uffici comunali, di Arpae, dell’ospedale e di chissà quanti altri edifici pubblici.

Davvero l’incuria del Comune di Ravenna e di Ausl Romagna nel gestore il proprio patrimonio pubblico al servizio dei cittadini e dei degenti ha superato il limite della decenza e della sopportazione.

Se la rottura si fosse verificata dentro una stanza che ospita i degenti, gli stessi avrebbero dovuto essere evacuati.

Su questi 2 spiacevoli situazioni ho presentato un’interrogazione al Sindaco di Ravenna che ricordiamo è anche tra gli oltre 30 incarichi che ricopre Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Ausl Romagna.”