“Tra i compiti della Polizia Locale non rientra né la formazione di corpi di polizia di altri Paesi né il sostegno a raccolte fondi promosse da associazioni private.

Per questo motivo ho presentato un’interrogazione al Sindaco, affinché si faccia chiarezza su quanto riportato in un comunicato stampa che dava notizia di un incontro tra il Comandante della Polizia Locale di Ravenna, Andrea Giacomini, e il Presidente dell’Associazione Il Terzo Mondo, con il sostegno a una raccolta fondi da organizzare insieme all’associazione Cuore e Territorio per un progetto volto a sostenere l’adozione di un orfanotrofio e di un ospedale a Douala 5. Il progetto risulta promosso dalle associazioni Il Terzo Mondo ODV e Cuore e Territorio, oltre che dalla società Pimagus Srl.

Come riportato da diversi organi di stampa, il 2 maggio 2024, in tarda mattinata, il Presidente Charles Tchameni Tchienga della Onlus Il Terzo Mondo ODV è stato accolto in udienza dal Comandante della Polizia Locale di Ravenna, Andrea Giacomini, quasi si trattasse di un’autorità istituzionale di rilievo.

Secondo gli articoli, l’incontro — fortemente voluto da entrambe le parti — si è svolto presso il Comando della Polizia Locale. Durante il colloquio, il Comandante Giacomini e il Presidente dell’Associazione Il Terzo Mondo hanno affrontato il tema della cooperazione internazionale con il Camerun in materia di sicurezza pubblica locale, ponendo le basi per una futura collaborazione tra la Polizia Locale di Ravenna e quella di Douala, attraverso attività di formazione e assistenza “tali da valorizzare il Made in Italy”.

Nell’occasione, Tchameni ha presentato al Comandante Giacomini il resoconto del viaggio umanitario svolto in Camerun da una delegazione ravennate guidata dallo stesso Tchameni e composta da Giovanni Morgese (Presidente di Cuore e Territorio), Pietro Renzi e Matteo Morgese, comproprietari della società Pimagus Srl.

Durante l’incontro si è anche parlato di iniziative di raccolta fondi da promuovere e organizzare insieme per sostenere il progetto “Adotta un orfanotrofio e un ospedale a Douala 5”. È stato persino reso noto che, per aderire al progetto, sarebbe “sufficiente donare piccole cifre” sul conto corrente intestato all’associazione Cuore e Territorio, fornendo perfino l’IBAN.

Con questa interrogazione, il gruppo consiliare La Pigna chiede al Sindaco di riferire:

Se vi sia stata preventiva informazione al Vice Sindaco e Assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza riguardo all’incontro fortemente voluto dal Comandante Giacomini con il Presidente dell’Associazione Il Terzo Mondo; Quali attività di sicurezza pubblica locale, attraverso formazione e assistenza “tali da valorizzare il Made in Italy”, siano state eventualmente svolte dalla Polizia Locale di Ravenna a favore della Polizia Locale di Douala; In cosa consista, in sintesi, il resoconto del recente viaggio umanitario in Camerun della delegazione ravennate guidata da Tchameni e composta da Giovanni Morgese (Presidente di Cuore e Territorio), Pietro Renzi e Matteo Morgese, comproprietari della società Pimagus Srl; Quali iniziative di raccolta fondi siano state promosse e organizzate insieme dalla Polizia Locale di Ravenna e dall’associazione Il Terzo Mondo per sostenere il progetto “Adotta un orfanotrofio e un ospedale a Douala 5”; Se il Presidente Charles Tchameni Tchienga della Onlus Il Terzo Mondo ODV abbia esibito, durante l’incontro con il Comandante Giacomini, un mandato ufficiale della Polizia Locale di Douala per concordare attività di formazione e assistenza.”

Veronica Verlicchi

Capogruppo La Pigna – Città, Forese, Lidi