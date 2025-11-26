“Fare il Vicesindaco e l’Assessore alla Polizia Locale non è un obbligo sanitario. Se il dottor Fusignani vive così male il suo ruolo, lo lasci.

Così interviene Veronica Verlicchi, capogruppo della Lista Civica La Pigna, dopo le parole pronunciate dal Vicesindaco in occasione dell’incontro con i commercianti di viale della Lirica, esasperati dai continui furti e dalla totale mancanza di sicurezza.

«Definire pseudo chat i gruppi di cittadini che, in numero sempre più crescente, si organizzano per tutelarsi visto che il Comune non garantisce sicurezza – prosegue Verlicchi – è un gesto vergognoso e inaccettabile».

La Pigna esprime solidarietà e gratitudine alle decine di migliaia di ravennati che partecipano ai gruppi di vicinato attivi su Facebook e sulle chat delle diverse zone della città, dei Lidi, del Forese e delle attività economiche.

Un ringraziamento particolare va ai responsabili di Ravenna SOS Sicurezza, Ravenna SOS Chat, SOS Indipendente della Romagna e ai numerosi gruppi WhatsApp: cittadini che offrono un servizio civico e volontario, senza ricevere alcun sostegno economico dal Comune e sostenendo interamente a proprie spese i costi di gestione. «L’esternazione del Vicesindaco è anche la posizione del Sindaco Barattoni? – incalza Verlicchi –. È questa la linea della Giunta e della maggioranza?».

Non avendo letto alcuna smentita pubblica da parte del Sindaco, La Pigna ha depositato una interrogazione consiliare per chiedere al primo cittadino di esprimersi ufficialmente sulle parole del Vicesindaco e per conoscere quali misure concrete intenda adottare per risolvere le gravi criticità di sicurezza nella zona di viale Alberti e, più in generale, su tutto il territorio comunale.

«L’affermazione di Fusignani è una pesante offesa a oltre 60.000 ravennati che partecipano ai gruppi di vicinato – dichiara Verlicchi –. La verità, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti: l’unica sicurezza che oggi i ravennati hanno è quella di non essere al sicuro».

Più il Comune non garantisce la sicurezza, più i cittadini sono costretti a riunirsi spontaneamente in gruppi di controllo di vicinato.”

Di seguito il testo dell’interrogazione

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE “Dichiarazioni del Vicesindaco Fusignani sui gruppi di vicinato (“pseudo chat”) e iniziative della Giunta in materia di sicurezza urbana.”

Veronica Verlicchi Capogruppo Lista Civica La Pigna – Città, Forese, Lidi Comune di Ravenna