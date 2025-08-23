In qualità di Capogruppo del gruppo consiliare La Pigna, Città-Forese-Lidi, ho scritto al Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, Francesco Benevolo, affinché si attivi con ogni più opportuna iniziativa nei confronti dell’appaltatore dei lavori di manutenzione del ponte mobile, al fine di anticiparne la riapertura rispetto alla data prevista dell’8 settembre.Anche un’apertura del cantiere nei fine settimana, con turni aggiuntivi e più personale, potrebbe garantire il rispetto di questo obiettivo.Con la chiusura del ponte mobile, è oggi necessario esercitare le giuste pressioni sull’Autorità Portuale per accelerare i lavori e ottenere così una riapertura anticipata, anziché limitarsi a sollevare sterili polemiche politiche.La chiusura del ponte mobile sta creando gravissimi disagi ai cittadini e ai turisti presenti a Ravenna e nei Lidi ravennati.Disagi che si sommano ai lavori Anas in corso sulla Strada Statale 16, al cantiere sul ponte di via Cella, alla chiusura del sottopasso di Madonna dell’Albero e ad altri cantieri cittadini che rallentano notevolmente la circolazione, causando in molti casi code lunghissime.A pagarne le conseguenze sono i Ravennati, ed in particolare i residenti delle vie interessate dalle deviazioni dell’intenso traffico.La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente con l’inizio della Festa Provinciale dell’Unità del PD previsto per il 28 agosto e che terminerà l’8 settembre, ospitata nell’area verde del Tiro a Segno, con ingresso da via Pag, traversa di via Trieste, una delle strade a più alta densità di traffico, aggravata dalla chiusura del ponte mobile.Su via Trieste, via Mattei, via Chiavica Romea e le altre strade limitrofe, infatti, al traffico deviato per la chiusura del ponte mobile si sommerà anche quello della Festa e dei tanti che torneranno dal mare.Per questi motivi, il gruppo consiliare La Pigna, Città-Forese-Lidi ha chiesto al Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, Francesco Benevolo, di attivarsi con solerzia nei confronti dell’esecutore dei lavori, per garantire una riapertura anticipata del ponte mobile, riducendo così i disagi per i Ravennati e per i turisti.

Resta comunque un nodo cruciale che riguarda la viabilità cittadina nella sua interezza e che già durante la recente campagna elettorale abbiamo trattato avanzando proposte concrete per migliorare il flusso del traffico all’interno della Città. Proposte che trasformeremo in atti da sottoporre al voto del Consiglio comunale.”

Veronica Verlicchi