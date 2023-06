“Si sa che le rassicurazioni di de Pascale ai Ravennati sono “promesse da marinaio”.

L’ennesima prova di cui francamente non si sentiva il bisogno, é data dalla nuova rotonda in costruzione sulla via Molinazza. Nel novembre 2022 infatti il sindaco Michele de Pascale assicurò i cittadini di Conventello e Savarna che per eseguire i lavori non sarebbe stato necessario chiudere totalmente la via Molinazza perché, a detta sua, si tratta di un’opera semplice.

Ma ecco spuntare improvvisamente martedì 13 giugno, un cartello posizionato sulla via Fenaria Vecchia, che annuncia la chiusura della via Molinazza per lavori della nuova rotonda, dal 15 giugno al 27 giugno prossimi.

Lavori già annunciati il 19 giugno 2021, in piena campagna elettorale, da de Pascale nella doppia veste di Sindaco e di Presidente della Provincia di Ravenna, che promise la conclusione entro il 2022.

In tale occasione de Pascale proferì parole che oggi suonano come una gigantesca beffa per i ravennati residenti nelle località di Grattacoppa, Savarna e Conventello: “Continuiamo a mantenere alta l’attenzione sulle condizioni delle reti stradali provinciali e comunali, ponendo come obiettivo primario la massima sicurezza dei cittadini e delle cittadine”.

Lo stesso impegno, ovviamente sempre in campagna elettorale per le elezioni comunali, ribadito anche il 18 agosto 2021 e sempre con lo stesso esito: nulla di nulla.

Non avendo ancora terminato i lavori di ricostruzione e in piena bufera determinata dall’ira dei cittadini di Torri, Grattacoppa, Savarna e Conventello per il vergognoso e continuo prolungarsi dei lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Lamone, De Pascale e il PD annunciarono a metà marzo 2023, tramite l’installazione di un cartellone, l’inizio dei lavori di realizzazione della rotonda sulla strada provinciale 24.

Peccato che nel sudetto cartellone mancassero dati fondamentali, quali l’ indicazione di inizio e di fine lavori.

Ora a stagione turistica iniziata e col ponte di Grattacoppa ancora chiuso per chissà ancora quanto tempo, si chiude al traffico per almeno 13 giorni la via Molinazza.

A questo punto risulta necessario che la chiusura del passaggio a livello su via Basilica per lavori di manutenzione già ampiamente annunciato, vengano procrastinati, quanto meno successivamente alla conclusione dei lavori della rotonda sulla strada provinciale 24.

Contestualmente, occorre velocizzare la conclusione dei lavori del Ponte di Grattacoppa, così da porre la parola fine su una vicenda che davvero ha dell’incredibile.

Vediamo se l’amministrazione de Pascale almeno per una volta agirà come deve nell’interesse dei cittadini Ravennati.”

Veronica Verlicchi

Capogruppo La Pigna, Città-Forese-Lidi