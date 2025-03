“Non ci sono più scuse: Ravenna Holding ha tutta la disponibilità economica per erogare il contributo necessario a coprire i costi per l’estensione della rete idrica alle case sparse.

La Pigna chiede quindi che la Holding del Comune di Ravrnna, utilizzi parte dei 4,5 milioni di euro che ricaverà dalla vendita delle azioni Hera, per finanziare il 20% dei costi dell’estensione della rete idrica alle case sparse. La restante parte dei costi verrà invece finanziata, secondo il regolamento vigente, da Atersir (70%) e dal Comune di Ravenna (10%).

Dal momento che Ravenna Holding è controllata per il 77% dal Comune di Ravenna, la quota di spettanza dello stesso sarà di appena 3,5 milioni di euro: una cifra esigua per il florido bilancio comunale.

Ravenna Holding, peraltro, è proprietaria della rete idrica del Comune di Ravenna e riceve ogni anno da Hera spa oltre 3,4 milioni di euro che, secondo gli accordi stabilità da Atersir, devono essere obbligatoriamente spesi per la manutenzione e l’estensione della rete idrica del Comune di Ravenna.

Non dimentichiamo che si tratta di soldi che Hera incassa dal prezzo di vendita dell’acqua a tutti gli utenti ravennati.

Per l’anno 2025, conti alla mano, Ravenna Holding potrà disporre di oltre 6,7 milioni di euro per estendere la rete idrica comunale. Non ha davvero più scuse per non impegnarsi ad agire cosi da risolvere un problema vergognoso che si protrae da 40 anni: la mancanza di acqua potabile pubblica nelle case sparse del nostro Comune.

Tuttavia, se l’amministrazione comunale dovesse ostinarsi a rifiutare questa proposta de La Pigna, saremmo difronte all”ulteriore dimostrazione che il PD vuole lasciare i Ravennati senza la possibilità di fruire dell’acqua pubblica: un bene universalente riconosciuto come primario.

Ci chiediamo, allora, cosa ne pensi il segretario provinciale del PD nonchè candidato a Sindaco di Ravenna Barattoni. Lo invitiamo a dichiarsi pubblicamente, visto che fino ad oggi non ha detto una parola su questa annosa questione.”