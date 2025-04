“La candidata Sindaco Veronica Verlicchi ha incontrato il Direttivo del Kaishi Judo Ravenna presso la palestra Randi.Un’occasione per conoscere le tante attività che svolge l’associazione che ad oggi conta circa 140 iscritti a partire dai 4 anni di età.

La Kaishi Judo ha dato vita a diverse iniziative come l’insegnamento del Judo nei parchi e già da diversi anni ha attivato un percorso per l’insegnamento di questa disciplina ai bambini disabili, in modo veramente inclusivo ovvero partecipando ai corsi insieme a tutti gli altri atleti. Un insegnamento multidisciplinare poiché all’aspetto sportivo si è affiancato anche quello dell’insegnamento di base della lingua giapponese. Una filosofia di insegnamento la cui validità è comprovata dagli ottimi risultati che gli atleti della Kaishi Judo stanno ottenendo anche a livello nazionale.

Davvero apprezzabile l’impegno profuso nonostante le tante difficoltà che maestri, atleti e famiglie si trovano a fronteggiare.

Innanzitutto la condizione di fattiscenza in cui versano la palestra e lo spogliatoio. Entrambi gli ambienti risultano fortemente carenti di manutenzione tanto da necessitare ormai di interventi strutturali per ripristinare condizioni adeguate per l’utilizzo. Anche la pulizia degli spazi risulta alquanto inadeguata tanto che sono gli stessi maestri ad occuparsene così da poter offrire agli atleti un minimo di igiene.

Nonostante queste mancanze, incredibilmente l’amministrazione comunale ha recentemente incrementato sia il canone di affitto sia il contributo per la pulizia.

Durante l’incontro, i membri del Direttivo ed i genitori hanno fatto presente le necessità a partire dall’esigenza di avere una spazio dedicato solamente alle arti marziali: la proposta da loro avanzata è quella di riqualificare gli spazi della Randi concentrando lì tutte le varie discipline delle arti marziali. In questo modo le attrezzature, a partire dal tatami, verrebbero custodite al suo interno senza la necessità di essere montate e smontate ad ogni utilizzo, con evidente perdita di tempo.

Gli impegni presi da Veronica Verlicchi, accompagnata dai candidati al Consiglio Comunale per La Pigna Ramiro Recine, Gigliola Fellini e Stefano Recine, sono principalmente 2: l’individuazione nel bilancio comunale delle risorse necessarie per gli interventi di riqualificazione dell’impianto e l’inserimento di un capitolo di spesa a sostegno delle famiglie per il pagamento delle rette per l’attività sportiva dei propri figli.

Siamo fermamente convinti che lo sport oggi più che mai rappresenti uno dei pilastri sui quali si fonda la crescita sana dei giovani e come tale è uno strumento educativo che va sostenuto ed incoraggiato”