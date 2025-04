“Chiedo al Sindaco PD facente funzioni, Fabio Sbaraglia, di attivarsi immediatamente per riparare alla vergognosa situazione che ha escluso moltissimi bambini dai centri estivi e per dare risposte alle loro famiglie ampliando il numero degli stessi da inserire.

Sono circa 275 i bambini ravennati non ammessi dal Comune di Ravenna ai CREN e ai CREM estivi. Una situazione drammatica per le famiglie che dovranno necessariamente rivolgersi a strutture private pagando costi molto più esosi.

Questa è una situazione che è peggiorata negli ultimi anni a causa del totale disinteresse della Giunta Comunale sorretta dalla maggioranza PD-PRI-5 Stelle – Lista de Pascale (Ama Ravenna) – Gruppo Misto (Azione-Progetto Ravenna).

Infatti, nel 2022 i bambini non ammessi ai CREN e ai CREM erano stati 215.

Sono bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano e che non sanno a chi affidare i propri figli.

Il gruppo consiliare La Pigna il 27 giugno 2022 aveva depositato un question time avente come oggetto: ‘Domande sui centri estivi non accolte: disagi per 215 famiglie’ al Sindaco di Ravenna de Pascale per sapere quali soluzioni concrete, specificandole nel dettaglio, intendesse adottare per trovare soluzioni diverse ed evitare un’analoga situazione.

Inoltre, il gruppo consiliare La Pigna chiedeva di sapere per quale motivo, sapendo già più di un mese fa che le richieste erano superiori ai turni previsti, non sono stati pianificati ulteriori turni.

Ora, nel 2025, la situazione si ripresenta, e in modo peggiore.

Nonostante la Giunta a guida PD, nel rispondere, avesse assicurato di adottare per gli anni successivi soluzioni per risolvere il problema degli esuberi, non solo non è stato fatto nulla, ma la situazione è notevolmente peggiorata.

Una prassi, quella del menefreghismo della Giunta PD, a cui i ravennati devono mettere la parola fine il 25 e il 26 maggio, quando si andrà a votare per l’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale di Ravenna.”