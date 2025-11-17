Pubblichiamo la lettera inviata in redazione da Europa Verde – Verdi, Fronte Comune , L’altra Faenza, Partito Socialista Italiano, Sinistra Italiana. I partiti di centrosinistra sono pronti a scendere in campo in vista della campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Faenza e del nuovo consiglio comunale:

“Siamo persone attive a livello locale nelle forze politiche e sociali neo municipaliste, ambientaliste e di sinistra che si stanno organizzando in modo da portare un contributo all’interno della prossima campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Faenza.

Riteniamo che la questione più importante in questa fase sia quella di mettere in evidenza i contenuti programmatici che possono essere qualificanti rispetto alle varie criticità che la nostra città sta vivendo.

Crediamo infatti centrale batterci per migliorare le condizioni della città e soprattutto di chi vi abita.

Rendere la nostra città sempre più a portata delle lavoratrici, dei lavoratori, delle loro famiglie e dei giovani è al centro del nostro impegno. La partecipazione e l’innovazione sono gli elementi necessari per mettere al centro il Bene Comune e dare risposte serie per contrastare le speculazioni, le disuguaglianze e l’esclusione sociale garantendo l’accesso a servizi e opportunità a tutti e a tutte.

Questa scelta di campo ci pone in netto contrasto con le politiche proposte dalle destre. Vogliamo riportare le lavoratrici, i lavoratori, i giovani e gli strati più deboli della popolazione al centro dell’attenzione dell’azione di governo locale.

Tante sono le iniziative di mobilitazione e proposta che si sono svolte a livello locale: l’impegno sulle conseguenze delle alluvioni, le denunce e gli interventi su questioni sociali e ambientali, fino alle tante iniziative per la pace e contro le guerre (Palestina, Ucraina, Sudan, Congo…) che hanno tra le conseguenze la corsa alle armi che toglie risorse alle Comunità locali e alla messa in sicurezza del territorio. Tali azioni sono state possibili grazie soprattutto all’impegno di persone attive nell’associazionismo, nei comitati, nei sindacati, nel volontariato laico e religioso.

Crediamo che la politica e la partecipazione siano gli strumenti per dare risposte alle istanze emerse da queste mobilitazioni così come ai tanti bisogni concreti condivisi da migliaia di cittadini e cittadine a Faenza.

La difesa e la promozione di spazi democratici è uno dei nostri obiettivi prioritari.

Per questo intendiamo avviare un confronto ampio per costruire insieme le priorità programmatiche partendo dall’ascolto della parte più attiva della società civile, che fatica a trovare rappresentanza e non è stata finora adeguatamente coinvolta nei processi decisionali.

Siamo cinque soggetti politici che hanno una visione chiara della nostra città e vogliamo confrontarci con l’intera cittadinanza. Per questo ci batteremo affinchè il nuovo Consiglio Comunale e la nuova Amministrazione mettano al centro sempre di più le esigenze e i bisogni della città attraverso politiche trasparenti, condivise e concrete. Lavoreremo per una Faenza sempre più aperta, accessibile, accogliente, solidale, dinamica e innovativa”.