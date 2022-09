“A partire da sabato 1° ottobre cambierà la modalità di accesso alle principali piazze del centro storico di Lugo, grazie al nuovo provvedimento di pedonalizzazione ed ampliamento delle zone a traffico limitato (ZTL).

Fino ad oggi abbiamo avuto delle aree chiuse al traffico, che, per svariati motivi, durante la giornata vedevano circolare innumerevoli mezzi, spesso anche a velocità pericolose.

Finalmente le aree chiuse al traffico diventeranno realmente e concretamente aree pedonali, con orari ristretti per il carico/scarico delle attività commerciali, un po’ come avviene in molte città italiane ed europee.

Forse è solo un piccolo passo e per aumentare la vivibilità del centro sarà necessario spingersi in futuro anche oltre, ma per il momento possiamo dire che finalmente Lugo diventerà una città che ha veramente un centro pedonale, completamente dedicato agli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti.

Siamo da sempre favorevoli ai provvedimenti di pedonalizzazione o, a seconda dei casi, di istituzione di ZTL, anche in base alla tipologia di immobili e servizi che si affacciano alle strade del centro, perché crediamo che sia possibile valorizzare i centri storici solamente allontanando le auto e rendendoli luoghi di passeggio e socialità.

Come avviene in molte città italiane e, soprattutto, in molte città europee, la pedonalizzazione, più o meno estesa e più o meno completa del centro storico comporta benefici per tutti già in tempi brevi.

Accogliamo quindi positivamente questa scelta dell’Amministrazione e crediamo che eventuali disagi iniziali che inevitabilmente possono derivare dai cambiamenti delle abitudini possano rientrare, come già accaduto in molte altre città.”