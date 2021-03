Verde urbano, proseguono i lavori al Parco Cesarea

Proseguono i lavori all’interno del nuovo Parco Cesarea: l’area verde farà parte dell’urbanizzazione del quartiere che sorgerà tra via Antica Milizia, via don Carlo Sala, via Stradone e lo scolo Lama, dove sono in costruzione anche una serie di nuove abitazioni. Il prato ha colorato di verde gli oltre 94mila metri quadrati che costituiranno il terzo grande parco urbano della città, insieme al Teodorico e al parco Baronio. Lo scorso 18 novembre, alla presenza del sindaco e di alcuni membri della giunta, il primo albero, un tiglio, era stato piantato: le piante presenti ora nel parco sono circa 2700, che cresceranno insieme alla fruizione dell’area da parte dei cittadini.

A novembre era inoltre già visibile il nucleo principale del parco, ovvero il lago, realizzato seguendo il movimento della falda acquifera sotterranea. I cittadini avranno a disposizione nell’area verde dei percorsi per praticare sport all’aria aperta, che verranno via via realizzati anche seguendo le tempistiche di crescita e sviluppo delle piante e delle vegetazione circostante. Il termine per i lavori era stato fissato nella primavera del 2021, ma l’emergenza sanitaria ancora in corso potrebbe ritardare l’inaugurazione ufficiale del parco.