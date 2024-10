Vera Gheno, sociolinguista e autrice, torna a Ravenna per introdurre un ciclo di conferenze biennale che si propone come formazione docenti per avviare un approccio alla didattica nelle diverse materie scolastiche con uno sguardo oltre-canone e oltre le programmazioni consuete. A partire dalla rigida compartimentazione della didattica per materie, tenacemente neutra, il ciclo di conferenze presenta metodi, fornisce strumenti per impostare lezioni inclusive, decostruire stereotipi, per invitare a conoscere le vie per uscire dalla dominante cultura patriarcale. In una società evoluta è l’istruzione il grimaldello anche per contrastare la violenza maschile sulle donne. UDI Ravenna è convinta di questa affermazione.

Lo stimolo iniziale offerto dall’incontro con Vera Gheno sarà proprio sull’imprevedibile complessità linguistica sottesa ad ogni disciplina, sui meccanismi introiettati in una lingua poco rispettosa delle minoranze, sulle libertà che si mettono in campo ogni volta che scegliamo quali parole pronunciare o scrivere.

Le conferenze sin da questa introduttiva sono aperte oltre a chi si occupa di didattica, formazione a tutto il pubblico interessato.

Questo il calendario dei prossimi incontri per l’anno scolastico 2024-25, dedicati rispettivamente a Filosofia, Matematica, Arte, Storia e Diritto: 20 novembre con la filosofa Vera Tripodi, 4 dicembre con la docente di matematica e fisica Lorella Carimali, 4 dicembre con la storica dell’arte Serena Simoni, 15 gennaio con la storica Rosangela Pesenti, 29 gennaio con la docente di filosofia del diritto Orsetta Giolo. Gli appuntamenti sono sempre alla Sala Dantesca dalle ore 15 alle ore 17. Sono introdotti dalle docenti e attiviste Serena Simoni e Luana Vacchi.