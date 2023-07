Vento e temporali sui lidi. Ancora allerta gialla nel ravennate | VIDEO

Un forte temporale ha colpito la costa ravennate poco dopo mezzogiorno. La zona più colpita era presso i lidi nord, tra Casal Borsetti e Maria Romea, in quest’ultima, la grande intensità di piaggia ha creato anche allagamenti in alcune strada.

Pioggia intensa con forte vento anche a Marina di Ravenna, svuotando totalmente le spiagge.

Nel territorio del comune di Ravenna è ancora attiva l’allerta gialla per temporali fino alla mezzanote di oggi, in attesa di ulteriori aggiornamenti dalla protezione civile.

Il comune raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.