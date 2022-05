Il Collettivo NN ha curato insieme al Museo Carlo Zauli “Metamorfosi”, la festa del ventennale del museo che sarà nelle giornate del 28 e 29 maggio 2022. L’obiettivo è stato festeggiare la nascita del Museo Carlo Zauli, avvenuta nel maggio 2002. Il tema “Metamorfosi” è stato scelto per mettere il museo nella prospettiva di leggere i suoi vent’anni di attività come un processo in continuo mutamento.

Domenica 29 alle ore 18,00 è stata inaugurata al Parco Bucci l’opera vincitrice dell’Open Call Metamorfosi: Armonia Mundidi Giulia Dal Monte e Isabela Benavides.

Il progetto selezionato nasce da un’Open Call ideata dal collettivo NN, per interrogare artisti e collettivi emergenti sul ruolo ricoperto dall’uomo nel proprio ecosistema e aprire nuovi scenari di convivenza con le altre specie. L’obiettivo della Call è stato quello di individuare un progetto artistico che si inserisca nello spazio pubblico della città di Faenza (Parco Bucci), al fine di creare un ponte tra il Museo Carlo Zauli e la città, ponendosi in continuità con la presenza delle opere di Carlo Zauli negli spazi cittadini. La call ha ricevuto un totale di 49 candidature provenienti sia da tutta Italia che dall’estero. Il collettivo NN e il Museo Carlo Zauli hanno curato il processo di selezione.

Il progetto vincitore è prodotto dal Museo Zauli con la collaborazione tecnica di Aida Bertozzi, docente ceramista e collaboratrice del Museo e con Padovani Maioliche d’Arte Faenza.

Armonia Mundi è inteso come principio armonizzante, come un’intrinseca interconnessione che si instaura tra ogni abitante del pianeta, vivente e non vivente, e che ne rispetta le specificità.

L’opera si compone di due bocche in ceramica smaltata, ispirate alle forme della spugna barile e alla reinterpretazione dell’opera di Carlo Zauli. Le bocche sono collegate da un tubo metallico, un canale che le collega mettendo in comunicazione gli esseri umani con i suoni della natura del parco. Una terza componente dell’opera sarà visitabile all’interno del cortile del museo come collegamento tra il museo e il parco. Armonia Mundi è un filtro che invita e favorisce l’ascolto, che valorizza la creazione di nuovi rapporti e di processi relazionali paritari.

L’identità grafica è stata realizzata da Camilla Marrese e Susanna Tomassini. Laureate all’ISIA di Urbino, frequentano ora il Master in Information Design alla Design Academy di Eindhoven.

Bio Giulia Dal Monte e Isabela Benavides:

Giulia Dal Monteè nata nel 1997 a Bergamo. Ha iniziato il suo percorso artistico frequentando il Liceo artistico A. Frattini a Varese e l’Accademia G. Carrara a Bergamo per poi proseguire i suoi studi in Teorie e pratiche della terapeutica artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2018 le sue opere sono state ospitate da gallerie di Bergamo, Brescia e Varese. La sua ricerca artistica è abitata da immagini trovate, elaborate e pensate che in realtà nascondono sempre un forte grado di intimità e immaginazione. Il suo concetto di creazione nasce da sensazioni e impressioni che appartengono a diari intimi e successivamente vengono trasposte nella materia. A completamento delle sue pratiche artistiche, ha collaborato come camera operator al Lunigiana Film Festival e conduce laboratori artistici d’integrazione di bambini appartenenti alle comunità rom del milanese.

Isabela Benavides è nata nel 1997 a Maringá (Brasile). Nonostante si sia trasferita a Milano a sei anni, le sue radici brasiliane sono un tratto distintivo del suo carattere. La capacità dell’architettura di plasmare il mondo e lo stile di vita delle persone l’ha portata a seguire l’indirizzo di “Architettura e Ambiente” presso il Liceo Artistico U. Boccioni di Milano, per continuare poi alla “Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni” del Politecnico di Milano, dove ha conseguito una laurea triennale in “Progettazione dell’Architettura”. Attualmente sta conseguendo una laurea magistrale in “Architettura – Ambiente Costruito – Interni”. Al contempo, coltiva l’aspetto museografico ed espositivo dell’architettura seguendo il Master Itinerante in “Museografia, Architettura e Archeologia, Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche” tenuto dall’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia Onlus.

Il duo artistico Giulia Dal Monte/Isabela Benavides si consolida in occasione dell’elaborazione dell’opera Armonia Mundi, pensata specificamente per un’installazione ambientale a Faenza in cooperazione con il Museo Carlo Zauli. La loro ricerca si basa sull’ibridazione tra campi diversi, spaziando dalla pittura, alla scultura, all’audiovisivo, fino all’architettura e alla dimensione ambientale. Il rapporto tra uomo e natura è l’elemento d’indagine che stanno esplorando e risulta essere la chiave per la crescita personale e lo sviluppo del loro linguaggio espressivo.

Bio Collettivo NN:

NN è un collettivo curatoriale nato nel 2021 che si occupa di arte contemporanea e ricerca visiva sociale, intersezionale e antispecista. È attivo nell’indagare la realtà complessa della contemporaneità, attraverso il confronto con artistx, ricartorx, designer, studentx e comunità. NN è una realtà collettiva fluida, in cui la collaborazione, il dialogo, la costante negoziazione di diverse visioni e la cura nei rapporti sono punti fondanti. È un gruppo di quattro persone aperto a futuri incontri e diramazioni.