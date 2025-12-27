Alla ripresa dopo la sosta di Natale, c’è importante innesto nell’organico del Faenza Calcio.

Si tratta di Veniero Montuschi che svolgerà il ruolo di collaboratore tecnico e dirigente della Prima squadra.

Nato a Faenza il 7 febbraio 1969, residente da sempre nella frazione di Prada, Montuschi ha alle spalle quasi 15 anni di attività come dirigente e team manager nel Russi con i presidenti Lino Dalla Valle e Stefano Babini, poi al Del Duca con mister Luigi Candeloro, quindi, fino allo scorso ottobre, al Sanpaimola, dove ha avuto modo di conoscere l’attuale centravanti biancoazzurro Federico Bonavita.

“Sono orgoglioso e contento di poter dare il mio contributo alla squadra della mia città in un percorso di crescita – dice Veniero Montuschi – Ho trovato subito sintonia con la società a cui porto tanto entusiasmo per quello che sarà il mio impegno”.

Per il direttore sportivo Nicola Cavina, l’esperto nuovo dirigente “E’ una f igura che da tanti anni opera e conosce bene categorie come Promozione ed Eccellenza. E’ un valore aggiunto perchè ha tempo da dedicare alla squadra, porta competenza e sa interpretare le dinamiche che si possono verificare nei vari momenti della stagione. Data la sua conoscenza dell’ambiente calcistico regionale, sarà una valida risorsa in fase di mercato”.