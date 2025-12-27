Alla ripresa dopo la sosta di Natale, c’è importante innesto nell’organico del Faenza Calcio.

Si tratta di Veniero Montuschi che svolgerà il ruolo di collaboratore tecnico e dirigente della Prima squadra.

Nato a Faenza il 7 febbraio 1969, residente da sempre nella frazione di Prada, Montuschi ha alle spalle quasi 15 anni di attività come dirigente e team manager nel Russi con i presidenti Lino Dalla Valle e Stefano Babini, poi al Del Duca con mister Luigi Candeloro, quindi, fino allo scorso ottobre, al Sanpaimola, dove ha avuto modo di conoscere l’attuale centravanti biancoazzurro Federico Bonavita.

Sono orgoglioso e contento di poter dare il mio contributo alla squadra della mia città in un percorso di crescita – dice Veniero MontuschiHo trovato subito sintonia con la società a cui porto tanto entusiasmo per quello che sarà il mio impegno”.

Per il direttore sportivo Nicola Cavina, l’esperto nuovo dirigente “E’ una f igura che da tanti anni opera e conosce bene categorie come Promozione ed Eccellenza. E’ un valore aggiunto perchè ha tempo da dedicare alla squadra, porta competenza e sa interpretare le dinamiche che si possono verificare nei vari momenti della stagione. Data la sua conoscenza dell’ambiente calcistico regionale, sarà una valida risorsa in fase di mercato”.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore