Venezuela: presidio in Piazza del Popolo a Ravenna contro l’intervento degli Stati Uniti

Dopo l’azione militare degli Stati Uniti in Venezuela e il rapimento del presidente Maduro, è stato organizzato in Piazza del Popolo, a Ravenna, nel pomeriggio del 5 gennaio, alle 17.30, un presidio di protesta, al quale hanno aderito la rete provinciale “La via maestra insieme per la pace e per la Costituzione”, il Coordinamento ravennate Per il clima fuori dal fossile, l’Associazione di Amicizia Italia Cuba – circolo ravennate “Vilma Espin Guillois”, la Consulta provinciale Antifascista di Ravenna, l’Opposizione studentesca d’alternativa di Ravenna, le sezioni ravennati del Partito comunista italiano, del Partito della rifondazione comunista e di Potere al Popolo, Ravenna in Comune e Resistenza Popolare.

“La Costituzione Italiana ripudia la guerra. È l’11esimo principio fondamentale della Repubblica, troppo spesso dimenticato. In queste parole è riassunto il motivo che porta oggi pomeriggio in piazza numerose realtà cittadine e della provincia a manifestare e a esprimere una dura condanna dell’intervento statunitense e delle sue motivazioni politiche, economiche ed energetiche”.