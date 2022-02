Lo annuncia Gianni Indino, del Silb-Fipe, il sindacato dei locali da ballo. È l’esito dell’incontro avvenuto ieri tra il Silb-Fipe e il ministro Speranza. “Una grande notizia”, aggiunge Indino, ora ripristinare “anche le capienze”, al momento al 50% al chiuso.

“È sicuramente una bella notizia, una grande notizia, che il Silb vuole anticipare ai soci e a tutti i gestori e ai lavoratori di discoteche e locali – sottolinea Indino in una nota – auspicando che sia un viatico per il rilancio definitivo del settore che ha bisogno oltre che di ripartire e di lavorare, di vedere tra le altre cose ripristinate anche le capienze, perché ancora una volta ci teniamo a ribadire che con il 50% di capienza non è compatibile con la sopravvivenza delle imprese. Sarà nostro impegno lavorare per rispettare al massimo la sicurezza attraverso il controllo dell’utilizzo del Green pass rafforzato a tutti i clienti come da norme vigenti”. Ora, aggiunge Indino, “l’importante è ricominciare. Questo nuovo inizio ci permetterà di rimetterci in moto e di far tornare a lavorare i nostri collaboratori, ma anche di ridare ai giovani dei luoghi sicuri in cui divertirsi senza stare in strada o nelle piazze, con l’opportunità di ritrovare quella socialità che in questi anni è mancata. Inoltre, ripartendo adesso possiamo organizzarci per la programmazione in vista della prossima estate, che dovrà vedere il nostro Paese tornare protagonista del turismo internazionale. Senza dimenticare che le discoteche e i locali di intrattenimento sono riconosciuti da tutti quali imprese che accrescono il valore turistico del territorio, per noi è determinante programmare per tempo per farci trovare pronti”. (Fonte: Ansa)