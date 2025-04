Venerdì sera la via Crucis dedicata a Monsignor Giuseppe Verucchi

Via Crucis venerdì sera per le vie di Ravenna. La cerimonia è iniziata alle 20.30 al Santuario di Santa Maria del Torrione. L’arrivo nel giardino antistante San Vitale. La processione ha attraversato via Fiume Abbandonati, via Oberdan, via Cura, via D’Azeglio, via Cattaneo, via Cavour, via Argentario e via Galla Placidia.

Tanti i fedeli presenti.

La via Crucis quest’anno è stata dedicata alla memoria di monsignor Giuseppe Verucchi ed ha affrontato il tema della speranza. L’arcivescovo emerito di Ravenna, infatti, scrisse 12 lettere pastorali alla propria diocesi. Da questi testi sono state ricavati alcuni passi letti durante le diverse stazioni della processione. Il filo conduttore è stata appunto la speranza nella risurrezione.