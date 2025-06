Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno proclamato una nuova giornata di sciopero dopo quelle svolte nei mesi precedenti. Le tre sigle rivendicano ancora una volta il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria. La giornata di mobilitazione, accompagnata dal messaggio “Senza contratto il Paese si blocca”, è proclamata per venerdì 20 giugno con manifestazione regionale a Bologna al Parco Nord.

Il concentramento è previsto alle 9 e dalla provincia di Ravenna partiranno diversi pullman e auto che porteranno a Bologna centinaia di lavoratori. “Le assemblee e i volantinaggi che si svolgono in questi giorni – commentano Riccardo Zoli, Andrea Mingozzi e Nicolas Bertilotti, segretari territoriali di Fim, Fiom e Uilm – evidenziano un forte coinvolgimento sia in termini di adesioni allo sciopero che alla manifestazione regionale. Si conferma così il grande sostegno dei lavoratori alla vertenza, che stiamo portando avanti da mesi e che ha visto organizzare diverse iniziative anche sul territorio provinciale con scioperi, cortei e presidi. I metalmeccanici rimangono determinati a raggiungere l’obiettivo di un nuovo contratto per un lavoro più equo, sicuro e meno precario”.

Le metalmeccaniche e i metalmeccanici stanno conducendo una vertenza durissima per il rinnovo dei contratti nazionali dell’Industria: “Le associazioni datoriali Federmeccanica e Assistal non hanno riconosciuto le rivendicazioni avanzate da Fim, Fiom e Uilm (votate da oltre 400 mila lavoratrici e lavoratori) ma hanno presentato una contro piattaforma, che Fim Fiom e Uilm giudicano irricevibile, su cui pretendono di impostare il confronto. Con le 8 ore proclamate a giugno i metalmeccanici arriveranno a 40 ore di sciopero svolte per la ripresa della trattativa. La lunghissima battaglia intende portare al rinnovo del contratto collettivo nazionale in tempi rapidi, per rispondere alla questione salariale, che pesa come un macigno sui lavoratori italiani, e per estendere i diritti, così da non subire la crisi e il rischio di una nuova ondata recessiva”.