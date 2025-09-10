Venerdì 12 settembre, dalle ore 7 alle ore 14, saranno attive alcune modifiche temporanee alla viabilità in viale Baccarini. Le disposizioni si rendono necessarie per consentire la rimozione di biciclette, monopattini e altri mezzi di micromobilità che sono stati lasciati in sosta nelle rastrelliere temporanee situate ai lati della strada. Questo intervento è fondamentale per poter ripristinare i parcheggi per le auto, che erano stati occupati da questi veicoli durante i recenti lavori di pavimentazione in piazzale Cesare Battisti. Nonostante i lavori siano terminati e le nuove rastrelliere siano state collocate in piazza Battisti, numerosi mezzi sono ancora presenti, spesso abbandonati o legati con lucchetti, rendendo impossibile la loro rimozione e di conseguenza il ripristino della normale viabilità.

Pertanto, in quella fascia oraria, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, inclusi biciclette e monopattini, su entrambi i lati della carreggiata principale di viale Baccarini. L’area interessata è il tratto che parte dall’intersezione con piazzale Cesare Battisti e si estende per 50 metri in direzione Bologna e per 10 metri in direzione Forlì. L’Amministrazione invita i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea che sarà apposta e a spostare i propri veicoli per evitare la rimozione forzata.