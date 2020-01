Venerdì 10 gennaio 2020, dalle ore 18,30 alle ore 21,30, il Liceo Artistico Nervi – Severini, apre le porte del liceo NERVI in via TOMBESI DALL’OVA 14. E’ arrivato il mese delle iscrizioni e il liceo artistico di Ravenna si presenta nuovamente agli alunni delle scuole medie di Ravenna e provincia.. I genitori e i ragazzi possono conoscere da vicino una scuola attenta ai contenuti e ad una offerta formativa al passo con i tempi. grazie alle metodologie innovative e ad una didattica laboratoriale, finalizzata a catturare l’interesse dei più giovani.

L’appuntamento prevede una prima presentazione nell’aula magna del liceo in via Tombesi dall’Ova alle ore 19 e visite guidate da studenti e docenti. Seguirà una seconda presentazione alle ore 20. Gli studenti del Liceo presentano a genitori e figli aule, laboratori (di musica, scultura, pittura, architettura, grafica e audiovisivi), ed espongono la loro esperienza, mostrando i lavori eseguiti in questi anni.

In aula magna ci si sofferma sulle peculiarità del biennio e sulle caratteristiche della scuola, sui corsi del biennio e sui quattro indirizzi del triennio: grafica, audiovisivo multimediale, arti figurative, architettura e ambiente, tutti altamente validi e aggiornati. L’esame di Stato consente di conseguire un diploma che consente l’impiego nel pubblico e nel privato, ma soprattutto permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie, alle accademie d’arte e ad altri corsi di perfezionamento. I futuri studenti liceali possono confrontarsi con chi pochi anni fa era al loro stesso posto. Un appuntamento importante, dunque per visitare il Liceo Artistico Nervi-Severini, dove la tradizione incontra l’innovazione, grazie ad una didattica che pone al centro quali protagonisti assoluti, gli studenti di oggi. Per informazioni e per iscriversi ai microstage: https://liceoartisticoravenna.edu.it/