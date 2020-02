Venerdì lo spettacolo “Pesce d’Aprile”: evento di beneficenza organizzato da associazioni attente alle malattie neurologiche

“Pesce d’Aprile”, spettacolo presentato e organizzato dalle Associazioni Alice Ravenna, Alzheimer Ravenna e Ravenna Parkinson, per sensibilizzare sul tema delle malattie neurologiche, si inscrive nel progetto “La cura in rete” che le associazioni di volontariato stanno portando avanti a favore dei pazienti, in collaborazione e raccordo con l’Ausl Romagna e con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ravenna. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per il progetto e di sensibilizzare sulle realtà di malattie quali l’Alzheimer, il Parkinson, l’ictus, che hanno conseguenze debilitanti e che hanno riflessi non piccoli anche sulle famiglie dei pazienti. “Pesce d’Aprile” andrà in scena venerdì 7 febbraio alle ore 21 al Teatro Rasi.