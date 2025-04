Venerdì 11 aprile alle 20.30 si terrà al Cinema Corso il primo confronto pubblico tra i candidati sindaco alla prossime amministrative. Sarà un confronto all’americana e a promuoverlo è il settore Giovani dell’Azione Cattolica diocesana, con un percorso avviato nei mesi scorsi dal titolo provocatorio “Scheda Bianca?”, che richiama la lontananza drammatica che esiste tra il mondo giovanile e la politica. Obiettivo del progetto, spiegano gli organizzatori, era dare elementi ai giovani per appassionarsi alla politica, per vivere nel mondo come cattolici che hanno a cuore la loro realtà e le persone.

Il percorso aveva diverse tappe: dopo due incontri “interni” ai gruppi di Ac (prima solo con gli universitari, lavoratori e fuorisede, poi anche con i ragazzi delle superiori) il 28 marzo si è svolta una serata al bar Grinder, luogo abituale di ritrovo giovanile, per “uscire” dall’ambito parrocchiale e arricchire il dibattito. Partendo dai temi e dagli approfondimenti emersi nelle varie tappe, i giovani si sono poi incontrati per scegliere le domande da porre ai candidati, e nel frattempo si è integrato il contributo di tutti i Clan di Scout di Ravenna, che hanno aderito alla serata. Quattro gli ambiti individuati: Spazi urbani e sostenibilità, Giovani e università, Sicurezza urbana, Lavoro e povertà.

Il confronto sarà aperto a tutte le età, ma i posti saranno limitati alla capienza della sala: anche come gesto simbolico, si è pensato di riservare le prime file ai Giovani under 35, con la possibilità di prenotare (gratis) un posto in anticipo: più di metà sala è già stata prenotata, e per i giovani che volessero prenotare altri posti i riferimenti si trovano nella pagina instagram @acg_ravenna.

Per venire incontro a chi non troverà posto, la serata sarà trasmessa anche in diretta su Youtube.