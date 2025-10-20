Saranno celebrati venerdì alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Strozza (Bergamo), i funerali di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa a Milano.

Questa mattina la Procura di Milano ha concesso il nulla osta per la riconsegna della salma ai familiari: domani, dalle 13, sarà allestita la camera ardente alla ‘Sala del commiato Dadda Boffelli’ di Villa d’Almè (Bergamo).

Al termine della Messa il feretro sarà tumulato nel cimitero del paese bergamasco dove Pamela era cresciuta.

Intanto questa mattina sul citofono proprio della casa di Strozza dove vive la madre di Pamela, Una Smirnova, è apparso un cartello scritto a mano con un appello alla discrezione e al silenzio: “Non rilasciamo più interviste. Abbiamo già detto tutto. Lasciateci nel nostro lutto, chiediamo rispetto, di lasciarci soli”.

