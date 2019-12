Venerdì 13 dicembre, alle 21, nella sala Tamerice, in via Vittorio Veneto 21, a Castiglione, l’associazione culturale “Le Muse” in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune organizza “Christmas Songs- Concerto di Natale” con la partecipazione del Coro Ruben della scuola di musica comunale di Cervia; Angela Marconi, direttore del coro, Nicoletta Zanini, soprano e Gabriele Cimmino, tenore. Al pianoforte il Maestro Raffaella Benini.

La serata è aperta a tutta la cittadinanza.